Opel-Fahrer gesucht - Hund eingeschläfert, nachdem er von Auto mehrere Meter mitgeschleift wurde 

Am Samstagabend wurde in Degersheim SG ein Hund angefahren (Symbolbild).

Am Samstag um 19.45 Uhr fuhr eine unbekannte Person mit ihrem Auto auf der Hauptstrasse von Degersheim SG herkommend in Richtung Flawil SG. Zwischen dem Auto und einem Hund kam es zu einer Kollision. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstagnachmittag mitteilte, wurde der Bordercollie-Mischling von der rechten Fahrzeugfront erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Der Hund blieb anschliessend schwer verletzt am Strassenrand liegen.