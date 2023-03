Arosa: Unter Lawine verschüttete Person wird gerettet

Mehrere Helikopter kreisten in der Luft und hielten Ausschau nach verschütteten Personen.

Bei Arosa GR ist am Donnerstag eine Lawine niedergegangen.

In Arosa hat sich kurz nach zwölf Uhr mittags ein Lawinenunfall am Schafrügg ausserhalb des Skigebietes ereignet. Während der Suchaktion auf dem Lawinenkegel spürte der Lawinenhund Chico, ein 7-jähriger Border Collie, der Bergretter des Schweizer Alpen-Club SAC den Verschütteten auf. Die Suchmannschaft vor Ort konnte einen 64-Jährigen bergen. Nach erfolgreicher Reanimation durch die Rega-Crew wurde der Mann ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt.

News-Scout beobachtete die Rettungsaktion

Eine News-Scout war zu dem Zeitpunkt des Lawinenniedergangs gerade in Arosa GR in den Ferien. Plötzlich sah sie mehrere Helikopter, die zu einem Hang auf der gegenüberliegenden Seite durchflogen. «Es sieht so aus, als würden die Helikopter etwas suchen», sagte sie. Die Lawine selbst hatte sie nicht gesehen, sondern nur das Bild danach.