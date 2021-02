An der Wieshofstrasse in Wülflingen wurde am Dienstag ein Pony von einem Hund angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstag kurz nach 17.30 Uhr meldete ein Mann der Einsatzzentrale, eines seiner Ponys sei an der Wieshofstrasse von einem unbekannten Hund gebissen worden, der Tierarzt wäre bereits vor Ort. Wie die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung schreibt, waren die Ponys zum Ereigniszeitpunkt auf der Weide. Der anwohnende Besitzer wurde auf seine Tiere aufmerksam, weil diese aufgescheucht in Richtung Haus rannten. Kurz danach konnte er bei einem der Ponys schwere Beinverletzungen feststellen.