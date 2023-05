Greyerzersee: Hund vermutlich an Blaualgenvergiftung gestorben

Blaualgen kommen in fast allen Gewässern vor. An der Oberfläche können sie jedoch für Tiere tödlich sein. Nun wird abgeklärt, ob am Greyerzersee ein Hund an den Bakterien starb.

Kanton Freiburg : Blaualgen-Alarm am Greyerzersee – starb Hund Zao an einer Vergiftung?

1 / 4 Starb Hund Zao an einer Blaualgenvergiftung? Am Pfingstwochenende verendete er aus noch unbekannten Gründen am Greyerzerseeufer. Google Street View Als Todesursache wird eine Blaualgenvergiftung vermutet. Google Street View Diese können in höheren Mengen giftig für Hunde sein. Hier zu sehen: Warnschild in Schmerikon am See SG. 20min/Taddeo Cerletti

Darum gehts Am Pfingstwochenende verstarb ein Hund am Rand des Greyerzersees in Gumefens.

Vermutet wird eine Blaualgenvergiftung.

Diese Bakterien kommen in den meisten Flussbetten vor, an der Oberfläche werden sie für Hunde jedoch gefährlich.

Die Erderwärmung befeuert ihr Wachstum.

Ein Hund namens Zao starb am vergangenen Pfingstwochenende am Ufer des Greyerzersees in Gumefens. «20 Minutes» berichtete. Die mögliche Todesursache: Cyanobakterien, auch Blaualgen genannt. Das sind natürlich vorkommende Bakterien, die sich im Wasser vermehren. Für den Menschen ist eine normale Konzentration ungefährlich, Hunde jedoch können tödlich vergiftet werden.

Die Freiburger Behörden wurden alarmiert und ordneten eine Autopsie des Tieres trotz Einspruch des Besitzers an. «Die Autopsie wurde angeordnet, weil das Wasser eine Temperatur von 15 Grad hatte und vor Ort keine Trübung oder Algenreste festgestellt werden konnten», erklärt Doline Abercrombie, verantwortlich für die Kommunikation des Amts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen.

Erderwärmung begünstigt Wachstum

Bisher konnte die Todesursache noch nicht eindeutig ermittelt werden. Bis jedoch die Ergebnisse vorliegen, wurden die Sicherheitsempfehlungen auf der Website des Kantons Freiburg aktualisiert.

Es gibt mehrere Indizien, die zur Bestimmung der vorliegenden Bakterien hinzugezogen werden können. «Sie sind immer am Grund des Gewässers vorhanden, wachsen aber grundsätzlich in warmen Perioden und steigen dann an die Oberfläche. Das ist das klassische Muster, aber es gibt so viele Sorten, dass wir ihre Anwesenheit nie ausschliessen können», erklärt Elise Folly, Leiterin des Grundwasserschutzes des Kantons gegenüber «20 Minutes».

Ein weiterer Hinweis ist die Ansammlung bunter oder fadenförmiger Sammlungen auf der Wasseroberfläche. Aber die Blaualgen können laut Abercrombie auch in klaren Gewässern vorkommen. Das massive Auftreten der Bakterien wurde bereits zu Weihnachten im Zugersee und Anfang Januar im Zürisee beobachtet. Der Klimawandel verschlimmere zudem die Situation, da in ruhigem, warmem Wasser die Vermehrung der Bakterien begünstigt werde.

Vorsicht, besonders mit jungen Tieren

Der Bundesrat empfiehlt in der Antwort auf eine Interpellation im Nationalrat deswegen, beim Baden vorsichtig zu sein, insbesondere bei jungen Hunden. Diese neigen dazu, mit offenem Maul zu spielen und dadurch leichter Wasser aufzunehmen. Wenn Zweifel an der Qualität des Wassers entstehen, sollen das Maul des Hundes sowie sein Fell reichlich mit klarem Wasser gespült werden, um zu verhindern, dass er beim Lecken Bakterien aufnimmt. Und beim geringsten Symptom solle sich an einen Tierarzt gewendet werden.

