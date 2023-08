Strassenhund gerettet: Heute hüpft Zaro fröhlich herum

Hund in Not :

Hund in Not : «Wir danken allen Spendern von Herzen»

Heute hüpft Zaro wieder fröhlich herum und spielt mit den anderen Hunden von Familie Hagi. Privat

Darum gehts Ende März war Julia Hagi (23) mit ihrer Familie in Kalabrien unterwegs, als sie einen verletzten Strassenhund entdeckten und mitnahmen.

In der Tierklinik wurde ein mehrere Male gebrochenes Vorderbein diagnostiziert und der Welpe musste operiert werden.

Die Freiburger Familie kam finanziell an ihre Grenzen und bat auf Gofundme.com um Spenden. Viele schickten Geld. Nun will sich die Familie bedanken.

Dank den Spenden hüpft Zaro heute wieder fröhlich herum.

Zaros Macke: Er «frisst» gerne Schuhe und knabbert allgemein gerne Sachen an. «Wir müssen die Schuhe immer verräumen. Und auch sonst hält er uns viel auf Trab», erzählt Julia Hagi (23). Die Familie aus Wünnewil-Flamatt FR hat den Welpen jedoch fest ins Herz geschlossen. «Wir würden ihn nie mehr hergeben. Er ist so verschmust und wir lieben ihn alle!»

Dass Zaro bei einer Familie in der Schweiz wohnt – ja, dass er überhaupt noch lebt – ist keine Selbstverständlichkeit. Denn geboren wurde der Maremmano-Mischling wohl als Strassenhund in Italien. In Kalabrien wurde er angefahren und erlitt mehrere Brüche – doch die Autos brausten am verletzten, rund fünfmonatigen Welpen einfach vorbei.



Ende März war Familie Hagi auf der Heimreise von ihren Ferien, als sie am Rand der Superstrada den «torkelnden und jaulenden jungen Hund» entdeckten. «Wir haben direkt angehalten und ihn mitgenommen», erzählte Hagi damals gegenüber 20 Minuten. Sie hätten ihn nicht einfach zum Sterben zurücklassen können.

Hund ist genesen – falls er nicht nochmals unters Messer muss

Es folgte ein Besuch bei einem lokalen Tierarzt, der mehrere Knochenbrüche an den Beinen feststellte, dann eine Operation in Como (I) und schliesslich einige Nachbehandlungen in der Schweiz. «Wir gingen jede Woche zur Kontrolle und zum Röntgen in eine Tierklinik in Thun», erzählt Julia Hagi.

Unterdessen springt der Welpe wieder herum und spielt gerne draussen mit den anderen beiden Hunden der Familie. «Und wir gehen wöchentlich in die Hundeschule, damit er aufholt, was er verpasst hat.»

Der Hund gilt als genesen – also fast. «Ein CT wird das noch klären müssen – im schlimmsten Fall muss Zaro nochmals am vorderen Bein operiert werden.»

Zaros Gesundheit kostete schon über 11’000 Franken

So oder so: Die teuren Behandlungen brachten die Familie finanziell an ihre Grenzen. Also baten sie auf Gofundme.com um Spenden. Denn alleine die Operationen in Como hatten 3000 Franken gekostet. Total belaufen sich die Arztkosten von Zaro unterdessen auf ca. 11'400 Franken.

Hagi: «Zusammengekommen sind bis jetzt 9139.00 Franken. Das hilft uns enorm. Bei vielen Spendern konnten wir uns bereits persönlich bedanken, aber von einigen fehlen uns die Angaben.» Deshalb will sie sich auf diesem Weg via Medien an die Helfer wenden: «Dank den Spenden hüpft Zaro heute wieder fröhlich herum. Wir danken allen von Herzen.» Auch den Tierärzten will die Familie für die liebevolle Behandlung danken.

