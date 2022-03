North Carolina : Hund landete in Tierheim, weil sein Besitzer ihn für schwul hielt

Als Hund Fezco einen anderen Rüden bestieg, war sein Besitzer entsetzt: Er befürchtete, das Tier sei schwul und «entsorgte» ihn in einem Tierasyl. Nun fand Mischling Fezco neue Herrchen – ein homosexuelles Paar adoptierte den Hund.

Der Rüde Fezco ist vier bis fünf Jahre alt und laut dem Tierasyl von Stanly County im US-Bundesstaat North Carolina in seinem Wesen «freundlich» zu anderen Hunden und Menschen. Dennoch landete er vor einigen Tagen im Tierheim von Stanly County in Albemarle – seine Besitzer, über den keine Details bekannt sind, hatte auf einem Spaziergang beobachtet, wie Fezco auf einen anderen Rüden gestiegen war und schlossen daraus, er sei schwul. Entsetzt von dem Geschehenen wurde der Hund im Tierheim abgegeben.

Das Tierheim postete den Vorfall auf Social Media und mehrere Zeitungen und TV-Stationen griffen den Vorfall in der Folge auf. So kam es kurz darauf bereits wieder zu einem Happy End: Steve Nichols und sein Partner John, mit dem er seit 30 Jahren zusammen ist, schlossen den Hund in ihr Herz und gaben ihm ein neues Zuhause. «Das ist so ein bescheuerter Grund, einen Hund zu verstossen», so Nichols. Da habe es «Sinn gemacht, dass er auch von einer schwulen Familie adoptiert wird», sagt Nichols mit einem Lachen.