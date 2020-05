Hund Lenox wird von der Polizei aus dem Rhein gerettet

Kommentar erfassen

Mira 13.05.2020, 09:21

@Dr Beobachter Mimimimi...freu dich doch einfach über das glückliche Ende der Geschichte. Immer diese Negativität. Wenn die Polizei in diesem Moment eine Messerstecherei gehabt hätte, wäre sie logischerweise zuerst an diesen Einsatz ausgerückt. Ich denke, Prioritäten setzen können die Beamten sehr gut. Aber wenn du den Job besser machen kannst, feel free. Alle paar Monate fängt wieder eine Ausbildung an!