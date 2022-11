Dürfen Hunde auf Ladefläche mitfahren?

Ein News-Scout ist völlig ausser sich, als er diese Szenen sieht. «Ein Hund auf der offenen Ladefläche, dann noch auf der Autobahn bei Tempo 80 und das bei einer Aussentemperatur von knapp acht Grad», sagt er. Dabei spricht er über den Pick-up, den er auf der Autobahn A3 Höhe Walensee sichtete. «Der Hund wirkte sehr gestresst und unser Versuch, die Fahrerin darauf aufmerksam zu machen, scheiterte an ihrer Ignoranz», so der News-Scout.

Das Tier wirkt eingeschüchtert

Julika Fitzi, Präsidentin des Tierschutzvereins St. Gallen, sieht das ähnlich wie der News-Scout. «Ich finde es beschämend, dass der Hund nicht mit in der Führerkabine fahren darf. Wir sind hier nicht bei den Farmern in USA, Australien oder Südafrika, wo so etwas in der Weite der Ländereien öfter noch gesehen werden kann», sagt Fitzi.