Kriessern SG - Hund sammelt auf Befehl Abfall an und in Flüssen zusammen 

Pepe apportiert den Müll nicht nur am Ufer, sondern springt auch des Öfteren in den Fluss, um schwimmenden Abfall zu holen. (Symbolbild)

Zwei- bis dreimal in der Woche gehen die beiden an den Ufern entlang und räumen auf. Den Rest der Zeit hat Pepe frei.

Egal ob im Wasser oder am Ufer – auf die Worte «Gangs go holä!» spurtet Labrador Pepe los und bringt den angedeuteten Gegenstand seinem Frauchen Esther Baumgartner. Diese belohnt den zufriedenen Hund mit einem Leckerli. Der eingesammelte Abfall landet im Kehrichtsack, den Baumgartner auf den Spaziergängen immer dabei hat. Neben verlorenen Schuhen oder Bällen sammelt der Hund auch herumliegende Masken und PET-Flaschen auf und hat dabei eine Menge Spass. In der Regel sei der Sack innerhalb von zwei Stunden voll, sagt die Hundebesitzerin gegenüber dem «Rheintaler» .

«Es muss Sinn für den Hund ergeben»

Steve Lautz, Geschäftsführer von der Hundeschule « Martin Rütter Dogs Wil & St.Gallen » begrüsst diese Art des Umgangs mit dem Labrador. «Ob ein Hund apportieren kann und will ist nicht nur rassen- sondern vor allem auch motivationsabhängig», so der Hundeexperte gegenüber 20 Minuten. Es müsse für den Hund Sinn ergeben, einen Gegenstand aufzunehmen und ihn zu seinem Besitzer zu bringen – dies kann beispielsweise durch Lob, soziale Zuneigung oder wie im Fall von Pepe durch Futter passieren.

Pausen sind gemäss Lautz vorallem dann wichtig, wenn der Hund nicht besonders affin beziehungsweise motiviert für die Zusammenarbeit mit dem Menschen ist. Eine deutsche Dogge würde beispielsweise im Normalfall sehr schnell zeigen, dass sie «in den Feierabend will». Andere Hunde wiederum werden von Beginn an darauf trainiert, dass sie sich gewisse Eigenschaften permanent aneignen. So lernen Blindenhunde generell Reize komplett zu meiden bzw. zu ignorieren – also genau das Gegenteil von dem was Pepe übt. «In solchen Fällen brauchen die Tiere auch keine Pause mehr. Diese Hunde werden aber sehr gezielt ausgesucht – nicht jeder ist dazu im Stande.»