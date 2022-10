«Lebensgefährliche Situationen» : Hund verirrt sich auf A1 – Autofahrer steigen aus und rennen ihm hinterher

Auf der Autobahn A1 bei Kriegstetten SO beeinträchtigte am Samstagmittag ein Hund den Verkehr. Einige Verkehrsteilnehmende verliessen ihre Fahrzeuge, um zu helfen.

Bei der Solothurner Kantonspolizei gingen am Samstagmittag mehrere Meldungen ein, dass sich ein Hund auf der Autobahn A1 bei der Ausfahrt Kriegstetten befindet. In der Folge rückten mehrere Polizeipatrouillen aus und versuchten, den Jack Russell Terrier einzufangen. Dieser rannte in Richtung Verzweigung Luterbach auf die Autobahn A5 weiter, wie es in der Mitteilung der Kapo heisst.