Polizei sucht Hinweise

Hund verletzt trächtiges Reh schwer

Weil ein Hund in Riken AG ein Reh angefallen und dieses schwer verletzt hatte, musste dieses vom Jagdaufseher erlöst werden. Das erlöste Tier trächtig.

In Riken AG hat ein Jagdaufseher am Freitagabend eine trächtige Rehgeiss entdeckt.

Bei der Kantonspolizei Aargau ist am Samstag die Meldung eingegangen, dass ein Jagdaufseher am Tag zuvor ein verletztes Reh von seinen Leiden erlöst hatte. Der Jagdaufseher sagte der Polizei gegenüber, dass er am Freitag gegen 19 Uhr auf einer Weide in der Nähe der Esterstrasse in Riken AG ein verletztes Reh entdeckt hatte.