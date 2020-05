Birmensdorf ZH

Hund Voli (5) findet vermisstes Mädchen (14)

Ein Mädchen (14) mit Beeinträchtigung wurde an ihrem Wohnort in Birmensdorf ZH vermisst. Der Diensthund Voli nahm die Fährte auf und brachte den Hundeführer schnurstracks zu der Vermissten.

Die Vermisste versteckte sich am Waldrand am Stierliberg bei Birmensdorf ZH.

Erst als der deutsche Schäferhund Voli seine Arbeit aufnahm, konnte die Vermisste gefunden werden. Der Rüde schnupperte an einem Kleidungsstück der Gesuchten. «Zielstrebig ging er via Teer- und Naturstrassen, durch Wald und über Wiesen», heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich. Nach rund 45 Minuten fand Voli die Vermisste versteckt am Waldrand am Stierliberg.