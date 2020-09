Diese Hundehalterin hatte keinen Bock aufs Gassigehen. Am Freitag wurden in Montignez im Kanton Jura zwei Videos aufgenommen, die in den sozialen Medien fleissig geteilt werden. Zu sehen ist ein Hund, dessen Leine an der Anhängerkupplung eines Autos angemacht wurde. Mit geringem Tempo und kurzer Leine fährt der Wagen auf der Strasse, und der Hund muss mitrennen.