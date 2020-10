Sils GR, 25.10.2020: Am Montag kurz nach 19.30 Uhr kam es vor dem Bahnhof Sils GR zu einer Zugentgleisung. Die Zugskomposition kollidierte mit Steinblöcken von mehreren hundert Kilogramm, die in Folge einesFlessturzes auf den Schienen lagen. Der Steuerwagen sowie zwei Passagierwagen wurden durch die Kollision mit den Findlingen aus den Schienen gehoben und kamen nach einer weiteren Kollision mit einem Fahrleitungsmasten zum Stillstand. Die Lokführerin wurde mittelschwer verletzt und wurde ins Spital nach Thusis gebracht. Ein Zugsbegleiter, ein Gastronomiemitarbeiter sowie die 27 Passagiere und zwei Hunde konnten durch die Einsatzkräfte unverletzt evakuiert werden. Der Unfallhergang wird nun untersucht.

Der 60-jährige Mann fuhr am Montag, gegen 6.45 Uhr, mit seinem Velo von Bad Ragaz in Richtung Vilters-Wangs. Beim Abbiegen in die Baschärstrasse wurde er von einem Hund gepackt, sodass der Mann zu Boden fiel. Danach wurde er von diesem und einem zweiten Hund mehrfach gebissen, teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit. Schliesslich kamen dem 60-Jährigen zwei Passanten zur Hilfe und er fand Zuflucht in ihrem Auto. Danach suchte der attackierte Velofahrer ein Spital auf, wo seine Verletzungen behandelt wurden.