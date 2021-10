Vulkanausbruch – Hunde auf La Palma wurden auf mysteriöse Weise gerettet

Happy End für vier Hunde auf La Palma: Die Tiere befanden sich seit Tagen in einer aussichtslosen Situation. Nach einem weiteren Ausbruch des Vulkans auf der kanarischen Insel waren die Vierbeiner von Lavaströmen eingeschlossen. Helfer versorgten die Hunde seither mithilfe einer Drohne mit Wasser und Futter. Das Schicksal der Vierbeiner löste eine Welle der Solidarität aus. Das Drohnenunternehmen Aerocameras aus der spanischen Provinz Galicien bot an, die Tiere mit einer Drohne zu retten. Dafür hätte es eine Ausnahmegenehmigung der Regierung gebraucht, weil der Transport von Menschen und Tieren mittels Drohne in Spanien verboten ist.

«Den Hunden geht es gut»

«El Diario» konnte in Erfahrung bringen, dass die Hunde von ihren Haltern und mit der Hilfe von deren Freunden über den Landweg in Sicherheit gebracht worden seien. Die Aktion habe bereits in der mondhellen Nacht auf Montag stattgefunden. Dazu hätten die Retter eine Sperrzone ignorieren und sich in die Gefahrenzone begeben müssen.