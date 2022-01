Deutschland : Hunde-Drama auf Autobahn findet ein Happy End

Drei Tage nach einem Unfall auf der Autobahn in Hessen ist ein entlaufener Hund gefunden worden. Das Tier wurde am Sonntag verletzt im Bereich der Mittelschutzplanke entdeckt.

Drei Tage nach einem Unfall auf der Autobahn 4 in Hessen ist ein entlaufener Hund gefunden worden. Das Tier wurde am Sonntag verletzt im Bereich der Mittelschutzplanke entdeckt, wie die Polizei in Fulda am Sonntagabend mitteilte. Ein im Stau stehender Autofahrer hatte den Hund bemerkt und die Autobahnpolizei informiert. Polizisten und Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das verstörte Tier dann an der Asbachtalbrücke einfangen.