So erschnüffeln die Hunde das Coronavirus: Die Passagiere müssen ihre Haut mit einem Tüchlein abwischen, an dem die Hunde dann riechen.

Mehrere Hunde stehen am Flughafen von Helsinki in im Einsatz. Diese erschnüffeln nicht Drogen oder Sprengstoff, sondern das Coronavirus. Das Projekt wurde von der finnischen Regierung ins Leben gerufen. Innert 10 Sekunden soll es den Hunden möglich sein, herauszufinden, ob jemand das Coronavirus hat oder nicht.

«Das Beschnüffeln der Passagiere dauert höchstens eine Minute», so Anna Hielm-Björkman von der Universität von Helsinki. Björkman ist für die Probephase zuständig. «Es ist sehr vielversprechend», so Hielm-Björkman gegenüber «The Guardian». «Wenn es funktioniert, wäre es ein revolutionäres Verfahren, Corona-Tests durchzuführen, das auch in Spitälern und an Sport-Veranstaltungen sowie Konzerten zur Anwendung kommen könnte.»