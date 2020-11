Betteln mit Vierbeinern«Hunde erzeugen ein Mitleidsgefühl, das zum Spenden animieren soll»

Am 1. Juli wurde in Basel das Bettelverbot gelockert. Seither ist die Anzahl der Bettelnden in der Stadt gestiegen.

Seit im Juli in Basel das Bettelverbot gelockert wurde, sind in der Stadt wieder vermehrt Bettelnde anzutreffen.

Am 1. Juli wurde das Bettelverbot in Basel gelockert , woraufhin die Anzahl der Bettelnden in der Stadt markant stieg. Nun fällt Bewohnern vermehrt auf, dass viele der neu in der Stadt aufgetauchten Bettelnden einen Hund dabeihaben. Die Rolle der Tiere wird derzeit rege diskutiert.

Polizei führt Kontrollen durch

Lage ist kritisch

Das Basler Veterinäramt schätzt die Lage als kritisch ein, wie Laszlo zu 20 Minuten sagt. In letzter Zeit seien «zahlreiche Meldungen» über Bettelnde mit Hunden eingegangen. Das Phänomen werde seit einiger Zeit nicht nur in Basel, sondern auch in anderen Städten in der Schweiz und im Ausland beobachtet. Laszlo spricht dabei von einer «gewissen Instrumentalisierung» der Tiere: «Die Hunde erzeugen ein Mitleidsgefühl, was die Passanten bewusst zum Spenden animieren soll.»