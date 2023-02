Tiervideo: «Hunde gehören nicht auf einen Sitzplatz!»

Ja, du siehst richtig: Ein Hund liegt in der Businessklasse schön eingedeckt auf dem Sitz und fliegt mit Turkish Airlines von Hongkong nach Paris. Entstanden ist das Video im Januar, auf Instagram hat es bereits 373’000 Likes. Fifi, der Dachshund, ist ein kleiner Social-Media-Star. Seine 15’700 Follower und Followerinnen bekommen einen regelmässigen Einblick in sein Luxusleben.

«Das ist dekadent!»

«Hunde gehören nicht auf einen Sitzplatz!»

Sonnenstern fragt sich, wie weit die Menschheit gekommen sei und schreibt: «Dieser Hund gehört in den Frachtraum wie alle anderen Tiere auch! Wenn jeder sein Haustier in die Kabine nehmen will, brauchen wir bald ein Flugzeug nur für die Tiere.» Uijk antwortet: «Nein, eben nicht, im Frachtraum haben Tiere Angst.» Auch existencia spricht die Hygiene an: «Hunde gehören nicht auf einen Sitzplatz!» Ausserdem schreibt sie: «Dem Hund ist es egal, ob er Business fliegt oder zu Hause schlafen kann.»