Hunde am Arbeitsplatz sollen für weniger Stress und mehr Produktivität sorgen – das erkennen auch Schweizer Unternehmen. Die Meinungen der Community gehen weit auseinander.

Vierbeiner am Arbeitsplatz :

Vierbeiner am Arbeitsplatz : «Hunde gehören nicht ins Büro» oder «Ein Hundeknuddel macht die Arbeit besser»

Darum gehts Immer mehr Schweizer Unternehmen erlauben Bürohunde.

Die Haustiere sollen am Arbeitsplatz für weniger Stress und mehr Produktivität sorgen.

Die Meinungen der Community sind gespalten.

Die einen finden, dass der Hund nichts im Büro zu suchen hat, andere denken, dass es gut tut und für Abwechslung sorgt.

Über 544’000 Hunde leben in Schweizer Haushalten – Tendenz steigend. Ein Grund dafür ist wohl unter anderem, dass es immer selbstverständlicher wird, den Vierbeiner mit ins Büro zu nehmen. Nicht nur der eigenen Einfachheit halber, oder um auf den Hund aufzupassen, sondern weil Bürohunde noch einige weitere Aspekte haben, die für sie sprechen: Zahlreiche Studien bestätigen nämlich, dass Vierbeiner sich positiv auf das Arbeitsumfeld auswirken. Sie bauen Stress ab, fördern Kommunikation und Produktivität und sorgen für mehr Bewegung der Mitarbeitenden.

Hierzulande werden Bürohunde immer populärer: Zwei von fünf der befragten Schweizer Berufstätigen haben einen hundefreundlichen Arbeitsplatz, wie eine Online-Umfrage von Mars Switzerland unter 1000 Personen zeigt. Insgesamt nehmen vier von fünf Hundebesitzern und Hundebesitzerinnen ihren Hund entweder bereits mit zur Arbeit oder ziehen dies in Erwägung.

Das finden jedoch nicht alle gleichermassen gut. Während einige das sehr wohl begrüssen, finden sich auch Leserinnen und Leser in unserer 20-Minuten-Community, die gar kein Fan von Hunden im Büro sind.

«Hunde sind eine Bereicherung»

Swiss@füralle spricht sich für Bürohunde aus: «Klar, wenn der Hund gut erzogen ist, gepflegt, Kollegen und Chef einverstanden sind, spricht sicher nichts dagegen. Hunde verschlafen sowieso fast den ganzen Tag. Ausserdem ist es eine Bereicherung und baut Stress ab.»

Butterblüemli hat sogar schon Erfahrungen mit Bürohunden gemacht: «Ich arbeite in einem Büro, wo die Arbeitskollegin ihren Hund mitnehmen darf. Dank ihm habe ich die Angst vor Hunden verloren und ich freue mich über seine Anwesenheit. Ein Hund im Büro ist also empfehlenswert.»

Auch SuperMari25 kennt sich aus: «Die Chefin bringt ihren Hund immer mit. Meistens liegt er brav bei ihr am Platz. Wir spielen in der Pause mit ihm Ball. Für ein Büro ist das eine tolle Sache, man bewegt sich in der Pause und ein Hundeknuddel macht den Tag und die Arbeit gleich besser.»

«Es kommt auf den Hund an»

Es gibt aber auch Leserinnen und Leser, die sich nicht so sicher sind. So auch KenEck: «Es gibt sehr nervige Hunde, darum kommt es halt extrem darauf an, um welchen Hund es sich handelt.» Keimling etwa schreibt, dass es eine gute Methode sei, um als Chef zu wissen, ob man arbeitet, schliesslich würde der Hund bellen, sobald er Aufmerksamkeit bekommt. IszmirEgal geht etwas weiter und fragt: «Darf ich dann meine Katze mitbringen?» Eine Frage, die sich auch weitere Leserinnen und Leser stellen. Auch von Papageien ist die Rede.

«Haustierhaltung ist und bleibt Privatsache»

Eine klare Meinung bezüglich Bürohunde hat Diskutierender: «Hunde gehören nicht ins Büro, und ich finde es eine Dreistigkeit, wenn Kollegen meinen, mich mit ihren persönlichen Dingen belästigen zu müssen. Haustierhaltung ist und bleibt Privatsache.» Und weiter: «Können dann Eltern künftig auch ihre Kleinkinder mitbringen?»

Freierschweizer sieht es ähnlich. Er meint, dass nur Katastrophen- und Schutzhunde an den Arbeitsplatz gehören. Dem schliesst sich caramia2022 an. Dazu schreibt sie: «Hunde gehören nicht ins Büro. Sie müssen Gassi gehen, was zu Lasten anderer, welche arbeiten, passiert. Und viele Hunde stinken.»

Repter fragt sich indes: «Und wenn man einen Allergiker im Büro hat, was ist dann? So weit denkt der Hundehalter eben nicht, es zählt nur, was er will.» Dutch meint sogar: «Dachte immer, dass man im Büro arbeiten muss und nicht, dass dies eine Wohlfühloase sein soll …»