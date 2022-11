Kleidung für Hunde: Diese Hunde brauchen Mantel und Schuhe

Die Temperaturen sinken, es ist nasskalt und dunkel: Viele Hundebesitzer und –besitzerinnen packen ihre geliebten Vierbeiner jetzt in warme Kleider. Aber braucht es Mänteli und Schühchen überhaupt oder ist das nur Dekoration?

Ja, die meisten Hunde schon. Ich höre oft das Argument, dass «der Wolf ja auch keinen Mantel trägt». Aber Hunde sind keine Wölfe mehr – die brauchen das. Manche Hunde haben gar keine Unterwolle, zum Beispiel Boston Terrier, Windhunde und Chihuahuas. Generell brauchen kleine Hunde eher etwas Warmes, da sie näher am kalten Boden sind. Aber auch Hunde mit Unterwolle brauchen unter bestimmten Bedingungen ein warmes Mänteli.

Welpen haben beispielsweise kaum Haare am Bauch und erst wenig Muskelmasse, deswegen frieren sie deutlich schneller. Aber auch alte Hunde profitieren von einem warmen Outfit: Sie bewegen sich nicht mehr so viel und leiden des Öfteren an Gelenkproblemen, die durch das nasskalte Wetter verschlimmert werden.