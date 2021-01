Verängstigte Anwohner : Hunde sorgen in Walliser Quartier für Angst und Schrecken

Zwei Hunde in der Walliser Gemeinde Naters versetzen ein ganzes Quartier in Aufruhr. Kinder ändern aus Angst ihren Schulweg und die Polizei patrouilliert nun vermehrt in der Umgebung.

Es kam schon zu mehreren Zwischenfällen im Quartier. (Symbolbild) In der Walliser Gemeinde Naters, im Quartier «Bammatta», sind die Hunde schon länger Gesprächsthema. Einer der Hunde biss einer Passantin ins Bein. (Symbolbild)

In der Walliser Gemeinde Naters, im Quartier «Bammatta», sorgen derzeit zwei junge Hunde für Aufsehen. Passanten werden angebellt, Velofahrer verfolgt und einer Frau wurde ins Bein gebissen, berichtet der «Walliser Bote». Schulkinder ändern mittlerweile aus Angst sogar ihren Schulweg oder werden von den Eltern gefahren, um den Hunden nicht begegnen zu müssen. Zahlreiche Beschwerden gingen bei den Behörden ein. Aufgrund der Vorfälle, fährt die Gemeindepolizei nun sogar vermehrt Patrouille im Quartier.

Die Halterin entgegnet, dass die beiden Hunde noch jung und verspielt seien. Ausserdem führe sie die Tiere grundsätzlich immer an der Leine. Mittlerweile hat sich der Tierschutz eingeschaltet, auch das Veterinäramt wurde informiert. Dieses prüft derzeit eine Anzeige gegen die Hundehalterin. Eine mögliche Massnahme wäre, laut dem Walliser Kantonsarzt, ein Maulkorb für die Tiere. Falls es hart auf hart kommt, könnte die Gemeinde die beiden Hunde sogar beschlagnahmen.