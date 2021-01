Die Lawinengefahr in den Bergen ist verbreitet «gross».

Eine Lawine verschüttete am Samstag im Averstal zwei Personen.

Zwei Personen waren am Samstagnachmittag kurz nach 15 Uhr mit ihren zwei Hunden auf dem Wanderweg im hintersten Teil des Averstals unterwegs, als sie von einer Lawine verschüttet wurden. Diese hatte sich am Gegenhang spontan gelöst. Die Lawine war im Bachbett des Mugmolbaches niedergegangen und der Kegel reichte schliesslich über den Talboden bis über den leicht erhöhten Weg, wie es in einer Mitteilung der Rega heisst. Ihre beiden Hunde waren jedoch nicht von den Schneemassen erfasst worden und begannen nach dem Niedergang laut zu bellen und über dem Lawinenkegel hin- und herzulaufen.