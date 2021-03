Sausanne Gmür, Besitzerin von Peppo : « Die letzten zwei, drei Tage waren die Hölle, auch für meine beiden Jungs. Peppo fehlt mir an jeder Ecke. Die Trauer ist riesig und immens. Es gibt es kein Wort dafür, was man durchmacht. Er war mein Begleiter. »

Sausanne Gmür, Besitzerin von Peppo : « Ich bin mit den Hunden von hier hinten hergekommen. Als ich Peppo vermisste, habe ich zurückgeschaut und gesehen, wie er in ein Gebüsch hinein läuft und etwas in der Schnauze hatte. Ich hab ihm dann befohlen, es loszulassen, doch es war schon zu spät. Ich habe dann so schnell wie möglich versucht, ihm das aus der Schnauze zu ziehen. Er hat dann aber angefangen, aus der Schnauze zu schäumen, hat sich an den Waldrand hingehockt und ist dann leblos umgekippt. »