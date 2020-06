Chinesische Regierung will es verbieten

Hundefleisch-Festival in China gestartet – zum letzten Mal?

Das zehntägige Festival, das ganz im Zeichen des Verzehrs von Hundefleisch steht, wird seit Jahren von Tierschützern kritisiert. Nun kommt noch die Angst vor einem Corona-Ausbruch hinzu.

Trotz der Corona-Epidemie und einer Regierungskampagne für mehr Tierschutz ist in China das jährliche Hundefleisch-Festival eröffnet worden. Die zehntägige Veranstaltung in der südwestlichen Stadt Yulin zieht normalerweise Tausende von Besuchern an. Tierschützer erwarten nun aber, dass die Zahl zurückgeht und die Veranstaltung letztmalig stattfindet.

China arbeit an neuer Gesetzgebung

Shenzhen war im April die erste Stadt in China, die den Verzehr von Hunden verboten hat. Es wird erwartet, dass weitere folgen werden. Das Landwirtschaftsministerium beschloss zudem, Hunde als Haustiere und nicht mehr als Nutztiere einzustufen. Allerdings ist bislang unklar, inwieweit sich dies auf den Handel in Yulin auswirken wird.

Verbot eine Frage der Zeit?

Tierschützerin Zhang Qianqian, die am Wochenende in Yulin war, hält es für eine Frage der Zeit, bis das Hundefleisch-Festival verboten wird. «Nach dem, was wir aus unseren Gesprächen mit Fleischverkäufern wissen, hat die Führung gesagt, dass der Verzehr von Hundefleisch in Zukunft nicht mehr erlaubt sein wird», sagte Zhang. «Aber ein Verbot des Verzehrs von Hundefleisch wird schwer werden und einige Zeit dauern.