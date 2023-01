Muttenz BL: Hundekontrolle eskaliert – Herrchen in Unterhose bedroht Amtstierärztinnen

Ob die Hundekontrolle unangemeldet war, geht aus dem Strafbefehl der Baselbieter Staatsanwaltschaft nicht hervor. Hingegen ist darin festgehalten, in was für eine groteske Situation die beiden Mitarbeiterinnen des Kantonalen Veterinäramts gerieten, als sie am 18. Juni 2022 um 9.30 Uhr in der kleinen Oberbaselbieter Gemeinde aus dem Auto gestiegen sind.