Ukraine-Krieg : Hundert Zivilisten aus dem eingekesselten Stahlwerk in Mariupol evakuiert

Nach zahlreichen gescheiterten Evakuierungsversuchen konnten erstmals dutzende Zivilisten das heftig umkämpfte Asow-Stahlwerk verlassen. Dies verkündete Präsident Selenski auf Twitter.

Die evakuierten Zivilisten werden in das Dorf Besimenne in der Donezk-Region gebracht.

Die 100 evakuierten Menschen werden am Montag in der ukrainischen Stadt Saporischschja empfangen.

Nach zahlreichen gescheiterten Evakuierungsversuchen haben am Wochenende erstmals dutzende Zivilisten das heftig umkämpfte Asow-Stahlwerk im südukrainischen Mariupol verlassen können. Etwa hundert Menschen aus dem Werk waren am Sonntag auf dem Weg nach Saporischschja, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski auf Twitter mitteilte. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, dankte der Ukraine bei einem unangekündigten Besuch in Kiew für ihren «Kampf für Freiheit».

Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, «dank der Initiative des russischen Präsidenten Wladimir Putin» seien 80 Zivilisten, die «von ukrainischen Nationalisten festgehalten» worden seien, am Sonntag aus dem Asow-Stahlwerk evakuiert und in das unter russischer Kontrolle stehende Dorf Besimenne in der Region Donezk gebracht worden. Dort hätten die Menschen Verpflegung und medizinische Versorgung erhalten. Zivilisten, «die in die vom Kiewer Regime kontrollierten Gebiete wollten, wurden an Vertreter der UNO und des IKRK übergeben», erklärte das Ministerium weiter.