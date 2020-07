Hunderte Anzeigen gegen Auto-Poser in der Deutschschweiz

Ruhe suchend 28.07.2020, 04:25

An alle, die am Lärm ihrer Motoren so Freude haben, dass sie meinen, alle anderen seien verpflichtet, auch Freude daran zu haben: Nein, haben wir nicht, wir nerven uns im Gegenteil ab eurem Lärm! Deshalb: geht auf eine Rennstrecke, dort könnt ihr zeigen, was euer Auto draufhat, aber lasst uns auf den normalen Strassen in Ruhe! Und, solange ihr nicht mal Geld habt, das Auto bar zu bezahlen, braucht ihr auch keines! Geht doch zu Fuss.