Kurz bevor in Liverpool ein neuer strengen Lockdown in Kraft tritt, versammeln sich Hunderte Menschen, um vorerst ein letztes Mal zu feiern. Die lokalen Behörden reagierten am Tag darauf mit blanker Entrüstung.

Bars und Clubs müssen in Liverpool erneut schliessen. Dutzende junge Briten nahmen dies zum Anlass, eine letzte Mega-Party zu feiern. Twitter

Darum gehts Auf den Strassen von Liverpool versammelten am Dienstagabend Hunderte Menschen auf den Strassen.

Ihr Plan war, vorerst zum letzten Mal zu feiern.

Bei den Behörden löste das Verhalten der Partygänger grosses Entsetzen aus.

In der nordenglischen Stadt Liverpool fand am Dienstagabend eine riesige Strassenparty statt. Hunderte Menschen tanzten ausgelassen, küssten und umarmten sich. Der Grund: Wenige Stunden später, also in der Nacht auf Mittwoch, sollte der neue Lockdown in Kraft treten. In den Regionen rund um Liverpool müssen Pubs und Fitnessstudios bis auf Weiteres schliessen. Ausserdem dürfen sich Angehörige verschiedener Haushalte in diesen Regionen nicht mehr miteinander treffen, weder drinnen noch draussen.

Grund für strengen Einschränkungen sind die rapide steigende Corona-Fallzahlen in England. Ein Drei-Stufen-System soll das Virus unter Kontrolle bringen. Je nach Risikograd – mittel, hoch oder sehr hoch – gelten von nun an verschärfte Massnahmen. Die Lage in Liverpool wurde als « sehr hoch » eingestuft.

Auf Social Media organisierten viele Engländer Partys, um vorerst zum letzten Mal zu feiern. « Herdenimmunität, hier kommen wir », schrieb ein User auf Snapchat. Zahlreiche Videos zeigen Menschenmengen im Stadtzentrum, die auch nach der Sperrstunde um 22 Uhr bis 5 Uhr in der Früh weiter feierten. Auf einem der Videos ist zu sehen, wie eine Gruppe sich um ein Polizeiauto drängt.

«Idioten»

Die Behörden kritisieren das Verhalten der Bevölkerung. Liverpools Stadtrat Nick Small findet klare Worte: « Idioten, die sich selbst, ihre Freunde, Familien und alle anderen gefährden und dabei Arbeitsplätze und unseren Gastgewerbesektor zerstören », schrieb er auf Twitter.

Bürgermeister Joe Anderson reagierte ebenfalls empört: "Diese Bilder sind eine Schande für unsere Stadt, twitterte er. Das Gesundheitssytem der Stadt stehe kurz vor dem Kollaps, so Anderson. 300 Menschen liegen derzeit im Spital, 30 starben innerhalb der vergangenen Woche. «Das Ignorieren dieser Tatsachen ist genau der Grund dafür, dass wir uns im Drei-Stufen-System befinden.»