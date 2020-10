Aktion Querdenken : Hunderte demonstrieren gegen Corona-Massnahmen am Bodensee

Hunderte haben am Sonntag am Bodensee in Kreuzlingen TG und im deutschen Konstanz für oder gegen die Corona-Massnahmen demonstriert. Wie schon am Vortag kamen weniger Menschen zu den Kundgebungen als erwartet.