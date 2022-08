Basel: Hunderte demonstrieren gegen Zionisten-Kongress

Am Sonntag findet in Basel eine Demonstration gegen den Zionisten-Kongress statt.

Die Feierlichkeiten um das 125-Jahr-Jubiläum des Zionisten-Kongresses finden zurzeit in Basel statt. Propalästinensische Gruppierungen gehen am Sonntag gegen den Anlass im Stadtcasino auf die Strasse. Kurz vor 15 Uhr versammelten sich die Teilnehmenden im De-Wette-Park und marschierten wenig später los. Die Route via Marktplatz zum Claraplatz wurde von der Kantonspolizei Basel-Stadt bewilligt. Dazu aufgerufen wurde in den sozialen Medien und auf diversen Plakaten, die in der Stadt aufgehängt wurden.