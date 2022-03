Friedensdemo - «Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, heute hier zu sein»

Unter dem Motto «Frieden jetzt» haben linke Parteien und Organisationen wie die GSoA und die Unia für am Samstag eine Demonstration in Zürich angekündigt. Ab 10.30 Uhr versammeln sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Platzspitz. Erwartet werden laut Angaben der Stadtpolizei Zürich bis zu 20'000 Personen. Enden soll der Demonstrationszug mit einer Kundgebung am Sechseläutenplatz.