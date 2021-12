Nach Prostest bei Junioren-Spiel – Hunderte FCB-Fans reisen ohne Ticket zum Knüller nach Bern

In Genf schafften es am Sonntag rund 200 FCB-Fans ins Stadion.

Vor einer Woche liess die Swiss Football League die Bombe platzen: Bis zur Winterpause werden in der Super League und Challenge League keine Gästefans mehr zugelassen. «Die Auswärtsfans reisen zumeist in hoher Anzahl in Extrazügen an die Auswärtsspiele, was in der heutigen epidemiologischen Situation nicht mehr zu verantworten ist», teilte die SFL mit.