21-Stunden-Party in Bern

Hunderte feiern illegale Techno-Party ohne Corona-Schutz

Eine Party mitten in der Stadt Bern dauerte fast einen ganzen Tag. Laut Augenzeugen wurde diese von mehreren Tausend Menschen besucht. Corona-Schutzmassnahmen wurden offenbar keine umgesetzt.

So eine Techon-Party hat die Stadt Bern wohl noch nie gesehen: Mitten in der Berner City wummerten 21 Stunden lang laute Bässe durch die Gassen und an der Aare entlang. Am Samstag um 11 Uhr ging es los, am Sonntag um 8 Uhr war dann Schluss. Während die illegale Party auf dem Vorplatz der Reitschule in den ersten Stunden eher spärlich besucht war, tanzten in den nächtlichen Stunden mehrere Hundert Nachtschwärmer zu den lauten Bässen.