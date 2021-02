«Als gebe es Covid nicht» : Hunderte feiern trotz Verbots an Fasnachtsumzug in Einsiedeln

1 / 5 In ausgelassener Stimmung wurde am Montag gegen 9 Uhr in Einsiedeln ein Fasnachtsumzug durchgeführt. News-Scout Auch die Webcam zeigt: Viele Menschen versammelten sich in Einsiedeln am Montagmorgen. Webcam Die Hälfte der Zuschauer dieses Umzuges habe keine Maske getragen, es sei Alkohol geflossen, sagte ein News-Scout zu 20 Minuten. «Die Polizei war zwar präsent, aber sie ist nicht eingeschritten.» Webcam

Auf der Webseite des Bezirkes Einsiedeln wird bereits auf der Homepage darauf hingewiesen: «Veranstaltungen – grundsätzlich verboten.» Klickt man dort drauf, gelangt man zu diesem Hinweis, in roten Buchstaben verfasst: «Fasnacht – abgesagt.»

In Einsiedeln gibts aber offensichtlich dennoch Fasnacht: Ein News-Scout hat 20 Minuten am Montagmorgen darauf aufmerksam gemacht, dass dort ein Fasnachtsumzug stattfindet. «Etwa gegen 9.30 Uhr zog der Umzug durchs Zentrum, als gebe es Covid nicht.» Auf Bildern ist zu sehen, dass die Zuschauer dicht an dicht gedrängt das Geschehen auf der Strasse verfolgen.

«Polizei ist nicht eingeschritten»

Ein anderer News-Scout aus Zürich wollte in Einsiedeln am Montagmorgen in der Sonne gerade ein bisschen spazieren gehen. «Doch als ich diese Menschenansammlung sah, bin ich gleich wieder in den Zug gestiegen», sagt er. Die Hälfte der Zuschauer dieses Umzuges habe keine Maske getragen, es sei Alkohol geflossen. «Die Polizei war zwar präsent, aber sie ist nicht eingeschritten.» Es habe hunderte Zuschauer gehabt. Im ersten Moment dachte ich: «Die ganze Schweiz leidet unter Corona, und die foutieren sich hier darum, das ist denen egal. Eine solche Veranstaltung finde ich sehr unsolidarisch. Ich bin sehr enttäuscht.»

Umzug ist «unorganisiert und unbequem»

Beim Umzug soll es sich um den sogenannten Sühudiumzug handeln. Dieser wird laut dem Facebook-Eintrag «Einsiedler Sühudiumzug» so beschrieben: «Urtümlich, unbequem, unorganisiert, urchig, das isch dä Sühudiumzug, immer am nüni am Güdelmäntig in Einsiedle.»

Bereits am Montagnachmittag soll ein weiterer Umzug in Einsiedeln stattfinden, sagte ein News-Scout zu 20 Minuten.

Bei der Kantonspolizei Schwyz hiess es, es handle sich nicht um einen organisierten Umzug, einen Veranstalter gebe es nicht. «Wir sind seit Montagmorgen vor Ort und versuchen, die Leute zu sensibilisieren. Aber das ist eine grosse Herausforderung. Wir werden auch den ganzen Tag über präsent bleiben und Einfluss nehmen.» Eine Schätzung über die Anzahl Personen vor Ort werde noch keine veröffentlicht.

Bei den Behörden in Einsiedeln war zunächst keine Stellungnahme erhältlich. Ruft man auf der Hauptnummer an, tönt es ab Band: «Am Montag und am Dienstag bleibt die Verwaltung aufgrund der Fasnachtstage geschlossen.»