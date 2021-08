Hunderte Fische sterben bei Steckborn wegen ausgelaufener Gülle

Schmerikon SG, 16.08.2021: Ein 62-jähriger Lenker parkte vor dem Migrolino in Schmerikon und liess seine 50-jährige Beifahrerin während seiner Einkäufe im Auto. Beim Versuch die Fensterscheibe zu öffnen, drehte sie den Zündschlüssel und startete so den Motor. Das Auto fuhr daraufhin in die Glasfassade des Geschäfts. Die beiden wurden von der Polizei als fahrunfähig eingestuft. Die Frau verhielt sich stark aufbrausend und wurde darum zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Die Staatsanwaltschaft St. Gallen verfügt bei beiden eine Entnahme einer Blut-und Urinprobe. Dem 62-Jährigen wurde der Fahrausweis entnommen. Verletzt wurde niemand.

Mesocco GR, 21.08.2021: Eine Frontalkollision auf der Autostrasse A13 forderte insgesamt sieben Verletzte. Ein 43-jähriger deutscher Lenker geriet aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Auf dieser befand sich ein entgegenkommender 45-jähriger Lenker, der ebenfalls aus Deutschland stammt. In der Folge kam es zu einer heftigen Kollision. Aufgrund der Frontalkollision unmittelbar vor ihm wurde zudem ein, ebenfalls in Richtung Mesocco fahrender, 27-jähriger Schweizer Personenwagenlenker in den Unfall involviert. Insgesamt wurden zwei der Fahrer und fünf weitere Insassen durch Ambulanzteams der Stützpunkte Roveredo, Biasca und Locarno zur Kontrolle ins Spital Bellinzona TI überführt.

In Steckborn TG ist es am Sonntagnachmittag zu einer Gewässerverschmutzung eines Baches gekommen. Gegen 16.15 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über eine Gewässerverschmutzung ein. Aus noch ungeklärten Gründen flossen rund 100 Kubikmeter Jauche von einem Landwirtschaftsbetrieb in einen Meteorschacht, welcher in das Chalchofenbächli führt. Von dort floss die Jauche über weitere Bäche in Richtung Untersee.



Die Feuerwehr Steckborn errichtete eine Sperre, pumpte die Jauche ab und spülte anschliessend den Bach mit Frischwasser. Dank dieser Massnahmen konnte eine Verschmutzung des Untersees verhindert werden.