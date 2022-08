Gütighausen ZH : Hunderte Fische verenden in der Thur – «Ursache lässt sich nicht mehr eruieren»

In der Thur bei Gütighausen ZH starben massenhaft Fische. Viele wurden in der Zwischenzeit eingesammelt und entsorgt. Was zum Fischsterben geführt hat, bleibt vorerst unklar.