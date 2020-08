12’000 Feuerwehrleute im Einsatz Hunderte Grossbrände wüten in Kalifornien

Es werden Erinnerungen an letztes Jahr wach: Die Behörden zählen bereits über 500 Grossbrände. Mindestens fünf Menschen sind den Flammen zum Opfer gefallen.

Mehr als 560 Grossbrände im US-Bundesstaat Kalifornien haben sich auf einer Fläche von mehr als 3000 Quadratkilometern ausgebreitet. Das berichteten US-Medien am Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf Gouverneur Gavin Newsom und die Feuerwehr. Knapp 12’000 Feuerwehrleute waren demnach in dem Westküstenstaat im Einsatz. Fast 120’000 Menschen seien bereits angewiesen worden, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen, um sich vor den nahenden Flammen in Sicherheit zu bringen. Mindestens fünf Menschen seien bereits in Zusammenhang mit den Bränden ums Leben gekommen.