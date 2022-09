Orsières VS: Hunderte Jahre alte Mumien tauchen auf Walliser Gletscher auf

Auf dem Saleinagletscher bei Orsières VS wurden Überreste von zwei Menschen gefunden.

Auf den schmelzenden Walliser Gletschern werden in diesem Sommer immer wieder menschliche Überreste gefunden. Funde auf dem Saleinagletscher gibt es bereits seit 15 Jahren. Wie jetzt klar geworden ist, handelt es sich um mumifizierte Körper, die vor längerer Zeit gestorben sind. Bei den Mumien handelt es sich um einen Mann und eine Frau, wie eine DNA-Analyse zeigt. Dies berichten das Westschweizer Fernsehen RTS und die Nachrichtenagentur SDA .

Laut Bericht schätzen Archäologinnen und Archäologen, dass die beiden Menschen zwischen 1640 und 1800 gelebt haben. Es ist aber unklar, ob die zwei zusammen unterwegs waren oder nur per Zufall am selben Ort gefunden wurden. Ihre Überreste waren nicht an einem Ort, sondern verstreut über mehrere hundert Quadratmeter. Bei ihnen wurde alte Ausrüstung zum Bergwandern gefunden, wie RTS weiter berichtet.