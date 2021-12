Rätsel gelüftet – Hundert Jugendliche prügelten sich – und der Grund war eine Frau

Bei der Massenschlägerei am Samstagabend in Laufen BL ging es laut Zeugenaussagen um eine Frau.

In Laufen BL kam es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen etwa 100 Personen. Laut dem Baselbieter Polizeisprecher Paul Steffen habe die Polizei wegen der Schlägerei etliche Meldungen erhalten. «Mehrere Patrouillen rückten aus», so Steffen gegenüber 20 Minuten. Wieso es zu dem gewalttätigen Massenauflauf gekommen ist, darüber rätselte selbst die Polizei. Als die Beamten und Beamtinnen eintrafen, sei eine grössere Anzahl der Jugendlichen in verschiedene Richtungen geflüchtet. Beim Streit sei es auch zu leichten Verletzungen gekommen.