Zürich, Bern, Basel : Hunderte kommen zu Spontandemos nach Ja zum Verhüllungsverbot

Dass die Schweiz muslimischen Frauen künftig die Verschleierung mit Nikab oder Burka in der Öffentlichkeit verbieten will, akzeptieren nicht alle: In verschiedenen Schweizer Städten wurde zu Spontandemonstrationen aufgerufen.