Iran: Hunderte Studierende erleiden Lebensmittelvergiftungen

In den letzten Tagen erkrankten Studierende an vier Universitäten im Iran. Die Symptome passen zu Lebensmittelvergiftungen. Die Häufung der Fälle regt zu Spekulationen über deren Ursache an.

1 / 8 An mehreren Universitäten im Iran Protestieren die Studierenden. Bild: Studierende legten aus Protest ihr Mensa-Essen auf den Boden. Twitter In den letzten Wochen soll es an vier Universitäten zu massenhaften Lebensmittelvergiftungen gekommen sein. Screenshot Google Maps Studierende und Nutzer Sozialer Medien vermuten dahinter Absicht der Behörden. Sie sollen die Studierenden von den geplanten Protesten am Montag fernhalten. Screenshot Google Maps

Darum gehts An vier verschiedenen Universitäten erkrankten Studierende an Symptomen, die zu Lebensmittelvergiftungen passen.

Die Behörden erklären die Krankheiten anders, ihre Erklärungen sind aber wenig glaubwürdig.

Aufgrund der Häufung der Fälle vermuten Studierende, dass sie vergiftet wurden, damit sie nicht an den Protesten teilnehmen können.

In den vergangenen Tagen erkrankten «eine grosse Anzahl von Studenten» an der Arak Industrial University und der Kharazmi University in Karaj im Iran. Ihre Symptome – Durchfall, Gliederschmerzen, Erbrechen – deuten auf eine Lebensmittelvergiftung hin. Sie denken, dass ihre Erkrankung mit den Protesten im ganzen Land zu tun haben.

Seit Mittwoch seien viele Studierende in Arak ins Spital gebracht worden. Laut den Behörden der dortigen Universität sei der Grund dafür ein Virus, der unter den Studierenden ausgebrochen sei. Laut dem TV-Sender «Iran International» und Stimmen in den sozialen Medien, sei das aber unglaubwürdig, zumal die Symptome mit einer Lebensmittelvergiftung übereinstimmen würden und die Studierenden zuvor in der Mensa gegessen hätten. Zudem habe es schon insgesamt vier solche Ausbrüche gegeben, auch in Teheran und Isfahan.

Wurden Studierende vergiftet, um sie am Protest zu hindern?

In sozialen Medien wird vermutet, dass die Studierenden absichtlich vergiftet worden sind. Sie spielen eine sehr aktive Rolle in der Protestbewegung und am kommenden Montag seien anlässlich des Studententags viele Proteste geplant.

Die Gesundheitsbehörden der Provinz Isfahan führten den dortigen Ausbruch in der vergangenen Woche auf das Bakterium Shigella Sonnei zurück. Dieses löst eine Infektion mit Durchfall, Fieber und Magenkrämpfen aus. In Isfahan waren Berichten zufolgen über 300 Studierende betroffen. Die besagten Bakterien können im Leitungswasser oder in Lebensmitteln vorkommen.

Am Donnerstag habe die Studentenvereinigung mitgeteilt, dass an der Universität in Karaj so viele erkrankt seien, dass auf dem Campus die intravenösen Injektionsflüssigkeiten zur Behandlung der Dehydrierung ausgegangen seien. Zudem gebe es keine Betten mehr um die Erkrankten unterzubringen und die Studierenden werden nicht ausreichend versorgt: «Die Universitätsapotheke ist geschlossen, und den Studentinnen ist es ab dem späten Abend nicht mehr erlaubt, ihre Schlafsäle zu verlassen, um medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.»

Studierende Protestieren wegen den Lebensmittelvergiftungen

Die Studentenvereinigung berichte ausserdem, dass die Erkrankten in Teheran aufgefordert worden seien, Falschbehauptungen zur Ursache ihrer Krankheit aufzustellen: «Der Arzt der Universitätsklinik bestand darauf, dass sich die Studenten mit einem durch Lebensmittel übertragenen Virus infiziert hatten, das sie ausserhalb der Universität gegessen hatten.» Bilder auf sozialen Netzwerken zeigen, Proteste an der den Universitäten aufgrund der Lebensmittelvergiftungen. Am Samstag versammelten sich Studierende und legten symbolisch das Mensa-Essen auf den Boden und verlangten den Rücktritt der Verantwortlichen.