Zürich : Hunderte Linksautonome demonstrieren gegen Koch-Areal-Räumung

Mehrere Hausbesetzungen

«Ihr nehmt uns das Koch? Wir nehmen uns die Strasse!» Eine Gruppe von Besetzerinnen und Besetzern drang Anfang Oktober in eine leerstehende Liegenschaft an der Hönggerstrasse ein. Damit will die «Familie Fleck» nach eigenen Angaben ein Zeichen setzen gegen Immobilienspekulation, die die Verdrängung von bezahlbarem Wohnraum und kulturpolitischen Freiräumen in der Stadt fördert. Die Besetzung des Hauses, das früher das Sozialzentrum Wipkingen beherbergte, sei nötig geworden, da darauf Luxus-Mietwohnungen entstehen sollen. Es dürfe nicht sein, dass zugunsten von Profit die Mehrheit der Bevölkerung an den Stadtrand gedrängt werde und in Wohnungsnot gerate, und dass gleichzeitig politisch-kulturelle Räume verhindert würden, so die Besetzerinnen und Besetzer.