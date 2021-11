Tübach SG – Hunderte Liter Heizöl gelangen nach Unfall in Dorfbach

In Tübach im Kanton Sankt Gallen musste die Feuerwehr am Dienstagabend wegen einem Tankunfall ausrücken.

Mehrere Hundert Liter flossen in der Ortschaft Tübach in einem nahegelegenen Bach.

Wegen einer Tanküberfüllung bei einer Liegenschaft in Tübach SG gelangten am frühen Dienstagabend gegen mehrere hundert Liter Heizöl in den Häftlibach. Von dort floss das Heizöl in den Hornbach weiter, welcher bei Horn TG in den Bodensee mündet. Sofort wurden kantonsübergreifend mehrere Feuerwehren alarmiert.