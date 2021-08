Dietfurt SG - Hunderte Mädchen mussten für Emil Bührle Zwangsarbeit verrichten

Die Mädchen lebten im Marienheim in Dietfurt.

Die Fabrik von Emil Bührle hatte ihren Standort in Dietfurt. Dort verrichteten hunderte von Mädchen Zwangsarbeit.

Hunderte Mädchen wurden in der Nachkriegszeit in die Zwangsarbeit geschickt.

Emil Bührle war Waffenfabrikant, Kunstsammler und Multimillionär. Das meiste Geld machte er vor allem mit Waffenverkäufen an die Nazis und die Alliierten. Das Kunsthaus Zürich stellt nun rund 170 Werke des Schweizer Industriellen aus.

Nun zeigen Recherchen des «Beobachters» die dunkle Seite des Unternehmers: In der Nachkriegszeit wurden Hunderte Mädchen in einer Fabrik Bührles zu Zwangsarbeit verdonnert. Der Industrielle besass in Dietfurt SG eine Spinnerei mit Mädchenheim. Etliche Fürsorgebehörden aus der gesamten Deutschschweiz liessen dort vermeintlich schwererziehbare Mädchen einweisen. Die meisten davon noch minderjährig.