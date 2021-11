Frankreich : Hunderte Menschen stecken auf verschneiter Autobahn fest

Heftiger Schneefall brachten den Verkehr auf der A89 zwischen Lyon und Clermont-Ferrand zum Erliegen. Unter den Gestrandeten wurden Essen und Trinken verteilt.

Heftiger Schneefall hat in Frankreich den Verkehr auf der Autobahn zwischen Lyon und Clermont-Ferrand zeitweise zum Erliegen gebracht. Hunderte Autos steckten am Sonntagabend auf der A89 bei Thiers fest, teilte die Präfektur mit. Langsam komme der Verkehr wieder in Bewegung.