Moskau : Hunderte nehmen Abschied von Michail Gorbatschow

Am Samstag fand die Trauerfeier für den ehemaligen sowjetische Staatschef statt. In Moskau sah man dabei auch einige prominente Gesichter aus der Politik – nicht jedoch Putin.

1 / 8 Ein Bild von Michail Gorbatschow aus dem Jahr 2005. REUTERS Am 16. Februar referierte er im KKL Luzern zum Thema «Ein neuer Konsens für das 21. Jahrhundert». (Symbolbild) AFP Michail Gorbatschow mit seiner geliebten Frau Raissa im Disneyland in Tokio. Reuters

Darum gehts Am Dienstag verstarb der ehemalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow im Alter von 91 Jahren.

Am Samstag fand im Haus der Gewerkschaften die Trauerfeier statt. Hunderte nahmen Abschied.

Darunter auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban. Wladimir Putin hingegen fehlte.

Hunderte Menschen haben am Samstag in Moskau Abschied genommen von dem ehemaligen sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow. Die Trauernden gingen am offenen Sarg vorbei, der von Ehrenwachen flankiert wurde, und legten Blumen nieder. Gorbatschows Tochter Irina und seine beiden Enkeltöchter sassen neben dem Sarg.

An der Trauerfeier im Haus der Gewerkschaften in der Nähe des Kreml nahm auch der ehemalige Präsident und stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, teil. Auch einige ausländische Politiker wurden zu der Zeremonie erwartet, darunter der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, der die westlichen Sanktionen gegen Russland wegen des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine mehrfach kritisiert hat.

Gorbatschow starb am Dienstag im Alter von 91 Jahren. Er sollte am Samstag auf dem Ehrenfriedhof Nowodewitschi neben seiner Ehefrau Raissa beigesetzt werden. Ein Staatsbegräbnis erhielt Gorbatschow nicht und auch Präsident Wladimir Putin nahm an den Feierlichkeiten nicht teil. Der Kreml verwies zur Begründung auf den vollen Terminkalender des Präsidenten.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.