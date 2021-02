Wer auf dem Streamingdienst Disney+ nach Inhalten für Erwachsene suchte, schaute bisher oft in die Röhre. Neben «Star Wars»-Filmen und Streifen aus dem Marvel-Universum war die Auswahl für Zuschauerinnen und Zuschauer eher bescheiden. Das soll sich am 23. Februar ändern.

An diesem Datum baut Disney+ sein Angebot massiv aus. Hinzu kommen über 50 Serien und über 280 Filme. «Mit dem Launch von Star erhält Disney+ eine neue Entertainment-Welt für Erwachsene», sagt Roger Crotti, Country Manager der Walt Disney Company für Deutschland, Österreich und Schweiz an einem virtuellen Event.

«Rick and Morty» à la Disney

Ebenso gibt es bei Disney+ neue Originals, also exklusive Inhalte, die hierzulande sonst nirgends gestreamt werden. Dabei ist zum Beispiel «Solar Opposites», eine Serie der «Rick and Morty»-Macher über eine Alien-Familie, die im mittleren Westen der USA ihren Alltag bestreitet. In der Thriller-Serie «Big Sky» suchen die Detektivin Cassie Dewell und der Detektiv Cody Hoyt nach vermissten Frauen, im weitläufigen Bundesstaat Montana.

Die gleichen Macher: «Solar Opposites» erinnert stark an «Rick and Morty».

Lokale Inhalte bei Disney+

Neu sind bei Disney+ die lokal produzierten Inhalte. In Deutschland wurde die Minserie «Sam – Ein Sachse» gedreht. Die Serie erzählt die wahre Geschichte von Samuel Meffire, Ostdeutschlands erstem schwarzen Polizisten. «Sam – Ein Sachse» zeigt, wie Meffire in den 1990er-Jahren in der Zeit der Wiedervereinigung das Symbol von Vielfalt in der modernen Gesellschaft wurde, bis er wenige Jahre später als Staatsfeind im Knast landete.