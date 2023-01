Hunderte Pendlerinnen und Pendler stranden in den frühen Morgenstunden am Bahnhof in Dübendorf.

Am Dienstagmorgen kommt es in und rund um Zürich zu einem Pendlerchaos. Wie die SBB auf ihrer Website schreibt, kommt es zu Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Tiefenbahnhof Zürich HB und Zürich Stadelhofen. Grund dafür ist eine technische Störung an der Bahnanlage. Die Dauer der Einschränkung wird derzeit auf «unbestimmt» deklariert.

Wie ein News-Scout berichtet, ist er gerade in Dübendorf. «Ich war auf dem Weg von Jona an den Hauptbahnhof Zürich. Hunderte Leute sind jetzt hier in Dübendorf gestrandet, ohne Hinweis, wie es weitergeht.» Auch in Winterthur fallen etliche Züge aus, wie ein Blick auf die Anzeigetafel im Bahnhof von Winterthur zeigt.