Ansturm auf Bahnhöfe und Flughäfen: Die Reisebeschränkung für Grossbritannien wegen des mutierten Coronavirus führten in London übers Wochenende zu teils chaotischen Szenen auf Flughäfen und Bahnhöfen.

Darum gehts Die Reisebeschränkungen für Grossbritannien sorgen an europäischen Flughäfen für Chaos.

In London versuchten am Sonntagabend hunderte Passagiere, einen Flug nach Irland zu erwischen.

In Deutschland müssen Reisende in den Transitbereichen der Flughäfen ausharren.

Das Chaos an verschiedenen europäischen Flughäfen ist gross, nachdem zahlreiche Länder am Sonntag Einreisebeschränkungen über Grossbritannien verhängt hatten. In London Heathrow versuchten am Sonntagabend hunderte Passagiere noch einen Flug nach Dublin zu erwischen, wie «Daily Mail» berichtet. Menschenmassen hätten sich am Flughafen versammelt und dort auf Informationen zu einem überbuchten Flug nach Irland gewartet.

Die irische Regierung habe schliesslich grünes Licht gegeben für einen letzten Flug nach Dublin. Er sollte um 23.45 Uhr landen – eine Viertelstunde bevor das von Irland verhängte Reiseverbot in Kraft getreten ist.

Auch auf deutschen Flughäfen seien Verwirrung und Verzweiflung unter Reisenden und Flughafen-Personal gross, schreibt die «Bild». Nicht-deutsche Reisende dürften nicht einreisen, bevor sie nicht negativ auf Corona getestet worden seien. Bis dahin müssten sie in den Transitbereichen der Flughäfen ausharren. Auch Deutsche seien betroffen – viele müssten auf Feldbetten übernachten.

Zahlreiche Reisende an deutschen Flughäfen würden sich gegen die neuen Auflagen wehren, heisst es im Bericht. Sie würden gegen ihren Willen festgehalten. Zudem hätten sich viele vor einer Nacht in einer Transithalle gesorgt – zusammen mit vielen anderen Reisenden auf Feldbetten in einem unzureichend belüfteten Raum.

1 / 8 Zahlreiche Passagiere wollten am Sonntag noch aus London ausreisen. (Archivbild) imago images/i Images Dürfen auch in der Schweiz nicht mehr landen: Flugzeuge aus Grossbritannien. REUTERS Das gleiche gilt für Flugzeuge aus Südafrika. REUTERS

Passagiere, die am Sonntag von London nach Hannover fliegen wollten, wurden bereits im Flugzeug über die geänderten Bestimmungen informiert. Sie würden vermutlich am Flughafen übernachten müssen, hiess es. Und: «Es kann einige Tage dauern bis das Ergebnis der Corona-Tests da ist.» Für Betten und Catering werde so schnell wie möglich gesorgt. Den Passagieren sei angeboten worden, wieder aus dem Flugzeug auszusteigen und in London zu bleiben.

Swiss setzt Flüge aus

Auch die Flugverkehrsverbindungen zwischen der Schweiz, Grossbritannien und Südafrika wurden gestoppt. Dies hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) am Sonntag bekanntgegeben. Der Entscheid ist um Mitternacht in Kraft getreten.

Die Swiss hat den Entscheid der Bundesbehörden zur Kenntnis genommen, schreibt die Fluggesellschaft auf Anfrage. Der für am Montag vorgesehene Flug LX345 von London Heathrow nach Zürich werde ohne Passagiere durchgeführt, heisst es weiter.